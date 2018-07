Enrica campionessa nello sport e nello studio, si diploma via Whatsapp

di Laura Bon

MONTEBELLUNA - Nell'ultimo anno scolastico, ha fatto la spola fra Roma, dove si tratteneva per tre settimane al mese, e Montebelluna, dove ha frequentato all'istituto Einaudi l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Si è divisa fra gli impianti natatori della Capitale e i libri di testo, con lezioni più spesso seguite via whatsapp che sui banchi di scuola. Ha lottato contro il tempo, quello di una vasca e quello dettato dai ritmi di studio. Per questo il risultato di Enrica Piccoli, campionessa di nuoto sincronizzato cresciuta nella Montenuoto e approdata in nazionale, ma anche neo diplomata all'istituto Einaudi con uno splendido 89, ha un valore quasi epico. Perché porta con sé il sapore della doppia fatica, doppia tensione, ma anche doppia adrenalina e doppia soddisfazione per avercela fatta.



