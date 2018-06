Ginnastica ritmica, agli Europei di Guadalajara le Farfalle azzurre sono d'argento

Bravissime come sempre ma ancora una volta costrette ad inchinarsi alle maestre russe. Le farfalle della ginnastica ritmica italiana, agli Europei di Guadalajara, in Spagna, si mettono al collo un argento che riscatta la delusione del quarto posto olimpico. Le ragazze di Emanuela Maccarani, tornate in pedana con l'esercizio misto 3 palle e 2 funi dell'All-around spagnolo, hanno ottenuto un 21.100 che sommato al 21.800 ai cinque cerchi porta al 42.900 che vale la medaglia d'argento. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Anna Basta, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Martina Santandrea hanno spiccato il volo sul remix di Eye of the Tiger, completando la seconda routine in due giorni senza perdite o errori evidenti, con un programma dai contenuti tecnici elevatissimi. La Bulgaria - leader provvisoria - non è andata oltre un 18.650 (e il 41.750 nel completo), pagando ben 6 decimi l'uscita di pedana di una sua ginnasta, all'inseguimento della palla lanciata oltre i cartelloni pubblicitari. A vincere le solite inarrivabili russe che nell'esercizio finale hanno ottenuto un 21.125 che ha portato il loro totale a 43.625.



