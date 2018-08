Europei, l'Italia conquista l'oro sulla pista di Glasgow: Viviani Ganna, Lamon e Scartezzini battono la Svizzera

L'Italia conquista la medaglia d'oro agli Europei di ciclismo su pista di Glasgow, in Scozia, nell'inseguimento a squadre. Trascinato da Elia Viviani il quartetto azzurro (composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, quest'ultimo al posto di Liam Bertazzo, che aveva dato il suo contributo nei due turni precedenti), è campione Europeo e dopo aver superato la Gran Bretagna in semifinale, in finale hanno battuto la Svizzera in 3'55«401.

