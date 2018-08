Europei nuoto, Minisini-Flamini argento nel duo misto. Bronzo per Cerruti-Ferro nel duo libero

di Piero Mei

GLASGOW “Angeli e demoni” azzurri e d’argento: è il tema musicale con il quale l’angelo Giorgio Minisini e il diavolo Manila Flamini sono in vasca per il duo misto libero, penultima gara sincro agli Europei di Glasgow.



Trascinano il pubblico (non molto: l’impianto è piccolo quanto a ricettività) ma non del tutto i giudici che, senza la minima sorpresa, assegnano l’oro al soldatino russo, il solito educatissimo Maltsev, ed alla sua nuova compagna di sincro, la Gurbandeieva.



La coreografia italiana, sull’incalzante musica del pianista ungherese Balasz Hawasi, giudicato “il dito più veloce del mondo sulla tastiera”, prevede l’angelo inseguito e tentato dal diavolo, e alla fine l’incontro. Del resto “posso resistere a tutto meno che alle tentazioni” diceva Oscar Wilde.



Resistono i giudici alla tentazione di rovesciare verdetti prevedibilissimi; vince la Russia, terza è la Spagna.



Giorgio è deluso: “Almeno un po’; abbiamo aumentato le difficoltà ma non è bastato; si vede che dobbiamo lavorare ancora molto. Però il margine di punteggio a favore dei russi è troppo ampio secondo me”. 90.73333 per gli azzurri, 92.4000 per Maltsev e compagna. “Dobbiamo andare i nostri limiti, dice Manila, e comunque un argent uropeo è sempre importante. Ripartiremo da qui”.



E forse ripartiranno anche altri Paesi: erano solo cinque le coppie in gara, il sirenetto stenta a prendere piede.



LINDA, 6 FORTISSIMA



Prima della coppia mista, in vasca la coppia di donne, Linda Cerruti e Costanza Ferro, impegnate nell’esercizio libero. Ancora una volta prima Russia, seconda Ucraina e terza Italia, “però le ucraine le abbiamo a portata di mano adesso”.



Per Linda si tratta della sesta medaglia personale a Glasgow, un argento e cinque bronzi; per Costanza “solo” della quinta. Il tutto fin qui. Perché oggi c’è un’altra finale, l’ultima per gli Europei di sincro.

