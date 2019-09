Fabio Aru abbandona la Vuelta. Per il sardo ancora problemi alla gamba

di Francesca Monzone

Fabio Aru abbandona la Vuelta di Spagna. Il cavaliere dei Quattro Mori, dopo giorni di sofferenza in corsa e ritardi pesanti, oggi non sarà al via della tredicesima frazione, da Bilbao a Los Machucos, una tappa importante e impegnativa, adatta a scalatori e uomini di classifica. Fabio Aru si ritira per un problema alla gamba, dove gli è stato riscontrato un grave danno muscolare, che non gli permette di recuperare dagli sforzi fatti in gara. La notizia del ritiro è stata diffusa dalla UAE Emirates, squadra con cui il sardo corre, questa mattina alla vigilia della tappa. Le spiegazioni del ritiro sono arrivate sia dal medico della squadra Jeroen Swart, che dallo stesso corridore.

"Le analisi effettuate con lo staff medico della squadra hanno evidenziato un forte danno muscolare che non mi permette di recuperare dagli sforzi - ha spiegato Aru -

La situazione sta peggiorando, quindi assieme allo staff medico del team si è deciso di fermarsi, ed effettuare ulteriori accertamenti.

Mi dispiace ritirarmi ma, vista la situazione, sarebbe impensabile poter continuare."

Il medico della squadra ha raccontato come il recupero post operatorio di Aru fosse stato ottimale, ma che poi in corsa non siano arrivati i risultati attesi: “ Fabio si è ripreso clinicamente dall'intervento che ha avuto in aprile. Durante questi mesi si è allenato bene e i dati hanno mostrato i suoi progressi. È arrivato all'inizio di questa Vuelta in ottime condizioni, ma con l’andare avanti delle tappe, non è stato in grado di raggiungere le prestazioni attese, provando stanchezza e danni muscolari, quindi la decisione di fermarsi. Eseguiremo test di routine, e analizzeremo i suoi dati in allenamento ed eseguiremo test fisiologici sub-massimi per cercare di raccogliere maggiori informazioni”. La UAE Emirates proseguirà la corsa spagnola affidandosi alle capacità di Tadej Pogačar, già vincitore di una tappa, Valerio Conte e Marco Marcato.

