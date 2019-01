Fallita l'operazione salvataggio: la Dike Napoli Basket si ritira

di Stefano Prestisimone

Addio Dike Basket Napoli. Nonostante il tentativo di salvataggio in extremis di Federbasket e Lega, il club partenopeo ha deciso comunque di ritirarsi dal campionato di A1 femminile. Stasera il comunicato che ufficializza la decisione e nel quale vengono stigmatizzati i problemi logistici che la società ha avuto nelle ultime due stagioni. Le motivazioni sono però innanzitutto finanziarie, con una squadra quest’anno assai costosa e con i lodi sospesi delle americane della scorsa stagione. Non vanno dimenticati gli 8 anni di grande basket femminile con questa gestione, una Coppa Italia vinta, una semifinale scudetto e una serie di piazzamenti sempre tra le prime della classe. Ma resta l’amarezza di una rinuncia che priva la città della squadra capofila della pallacanestro napoletana. Nel comunicato si dice che “da alcuni mesi la dirigenza della Dike Basket ha portato avanti attraverso mille peripezie logistiche ed organizzative le proprie attività agonistiche. Ulteriori e sopraggiunti elementi di incertezza riguardo la disponibilità degli impianti che dovevano ospitare i nostri allenamenti ed i nostri impegni di campionato, ci hanno obbligati a prendere atto delle enormi difficoltà di continuare ad andare avanti. Dell’impossibilità di organizzare e programmare per bene il nostro lavoro ne ha risentito anche il clima e l’umore della squadra, che ha subìto l'uscita dal gruppo delle due americane, Courtney Williams ed Isabelle Harrison. Il venire meno del numero delle tesserate per assicurare un lavoro in palestra adeguato, nonostante la disponibilità nelle ultime ore mostrata dalla Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket Femminile di adoperarsi per esserci vicini nel cercare ulteriori soluzioni, ci induce con una tristezza non immaginabile a sospendere tutte le attività agonistiche ed a confermare alla Federazione stessa la rinuncia al campionato”.

In questo momento di grande tristezza desideriamo ringraziare la Regione Campania che ha fatto sentire la propria vicinanza nei momenti di difficoltà. Ringraziamo tutti gli sportivi che ci sono stati vicini in questi anni, e tutti i partner commerciali che hanno legato il loro prestigioso marchio alla nostra squadra. Un pensiero va anche a tutti gli organismi di informazione e le strutture istituzionali che ci hanno accompagnato in questi ultimi difficili mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA