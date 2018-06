Fassina, Filippi e Futo i primi arrivi di mercato nel Famila: 3 azzurre

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Marcello Cestaro e Paolo De Angelis, presidente e direttore generale del Famila Schio hanno concluso ieri, sabato, una settimana intensa, segnata dalle prime tre operazioni di mercato in entrata: le azzurre Marcella Filippi, Olbis Futo Andre' e Martina Fassina sono i primi ingaggi per il roster 2018/19 a disposizione del riconfermato tecnico francese Pierre Vincent. Vinto il 13 maggio lo scudetto n. 9 la società scledense ha deciso di rivoluzionare l’organico con la conferma di 3 delle 13 giocatrici che hanno vinto il tricolore. Isabelle Yacoubou, Francesca Dotto ed Eva Lisec. Per le dieci partenze i tifosi attendono altrettanti arrivi per le prossime settimane. Tre al momento sono ufficiali. Marcella Filippi, ala di 1.86, classe ’85, è arrivata dal San Marino di Lupari. «I miei obiettivi consistono in una crescita tecnica, e non solo, perchè voglio dare - le sue parole - un contributo importante per una stagione che sarà sicuramente intensa e vogliamo che sia all'altezza delle attese dei tifosi del Famila». Sempre dalla vicina San Martino è giunta Martina Fassina, guardia di 1.83, classe ’99. «Sono molto soddisfatta ed emozionata di far parte del Famila e spero - ha detto la neo orange - di poter dare al meglio il mio contributo. Voglio imparare molto dalle mie nuove compagne che hanno più esperienza di me: ci aspetta una stagione molto impegnativa e tutti conoscono la storia di questa società. Ci saranno molte attese ma questo è un incentivo ulteriore a dare sempre il massimo». Il terzo acquisto e Olbis Futo Andre', pivot di 1.92, classe ’98, arrivata dal Battipaglia. «Sono molto contenta di cominciare questa nuova avventura a Schio, sono sicura che sarà - le sue prime parole - un'esperienza che mi darà molto in termini tecnici, ma anche umani. Ho visitato la città mi è sembrata accogliente, ho avuto un impatto positivo. Sono consapevole che la prossima stagione sarà molto diversa per me in termini di aspettative, non solo per il campionato ma anche per l'Eurolega. Sono pronta a dare il mio contributo». Radio mercato parla per ora di altri cinque arrivi a Schio: Martina Crippa (guardia di 1.78, ’89) e Valeria Battisodo (play di 1.74 ’88) da Lucca e le tre straniere Jantel Lavender (pivot '88 statunitense) dallo Yakin Dogu Istanbul, Jacky Gemelos (guardia ’88 statunitense con passaporto greco) da Napoli e Aerial Powers (ala ’94 statunitense) dal Fenerbahce Istanbul. Sono partite Chicca Macchi, Kathrin Ress e Marzia Tagliamento verso Napoli, Giulia Gatti e Monique Ngo Ndjock a Lucca, Hruscakova ad Arres (Francia), Jolene Anderson a Venezia, Cecilia Zandalasini a Istanbul, sponda Fenerbahce ed Endene Miyem a Montpellier (Francia). La capitana Raffaella Masciadri, classe 1980, a Schio da 14 anni, potrebbe chiudere l’attività per fare l’allenatrice/dirigente al Famila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA