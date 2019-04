Faustino Coppi "nobilita" la tappa del Giro nella culla del ciclismo: S. Maria di Sala

S. MARIA DI SALA - «Lo ricordo come se fosse ieri. Avevo 5 anni e mentre ero sull'uscio di casa mi salutò con la mano e mi disse: 'mi raccomando non fare arrabbiare la mamma’. Furono queste le ultime parole che mio padre mi rivolse mentre, disteso in barella, stava per essere trasportato in ospedale a Tortona. Frase che è rimasta scolpita nella mia mente». A rilevarlo venerdì sera a Santa Maria di Sala, Faustino Coppi, figlio del Campionissimo Fausto. L'evento era la presentazione dell’arrivo della 18. tappa del Giro d’Italia che la cittadina veneziana ospiterà giovedì 30maggio prossimo. La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare il libro realizzato dallo stesso Faustino: "Un'altra storia di Fausto Coppi. Lettere di un figlio a suo padre" con la collaborazione di Salvatore Lombardo.



Un'occasione importante preparata anche per il Centenario della nascita del Campionissimo (1919 a Castellania nell'Alessandrino). Alla manifestazione, preparata dall’amministrazione del sindaco Nicola Fragomeni con il patron della tappa, lo storico organizzatore e appassionato ciclista Bruno Carraro, sono intervenute due icone dello sport delle due ruote come l'iridata Alessandra Cappellotto e il campione olimpico, Silvio Martinello, nonché il vicedirettore del Giro d’Italia ed ex prof, Stefano Allocchio e il giornalista-scrittore trentino e cittadino onorario salese, Claudio Gregori.



E' stata una manifestazione, alla quale hanno partecipato anche i sindaci di Mirano, Maria Rosa Pavanello e di Massanzago, Stefano Scattolin, che ha evidenziato la grande passione dei veneti per lo sport del pedale. Faustino, incalzato dalle domande di Gregori sulle vicende che hanno coinvolto i suoi genitori, (oltre a Fausto la mamma Ilaria Occhini soprannominata la "Dama Bianca") ha precisato: "Sono cresciuto sapendo di vivere in una famiglia normale e non mi sono mai accorto dei momenti difficili che stavano vivendo. Sono venuto a conoscenza quando ero più grande e di tutte le vicende anche legali che si risolsero nel 1978 quando mio padre nelle volontà testamentarie scrisse di voler lasciare 'l’eredità a mio figlio Angelo Coppi'".



Nel libro, nato dall'esigenza di esprimere i pensieri al proprio papà, sono stati ricostruiti gli ultimi giorni di Fausto e l’amarezza legata al fatto che tra i tantissimi medici che lo visitarono quando stava male nessuno seppe diagnosticare la sua malattia, la malaria che lo fece morire nel gennaio del 1960. Ma anche le sofferenze provate da una mamma che aveva dato la vita al figlio di un campione che a quei tempi destò grande scalpore costringendola anche a lasciare l'Italia.



"Questa sera è il Giro al centro dell'attenzione e non siamo noi i protagonisti ma quelli che ci sono accanto - ha precisato Fragomeni dopo aver rivolto il saluto di benvenuto - . Per noi Bruno Carraro è il papà del Giro a Santa Maria di Sala e senza di lui non ci sarebbe stato. Il nostro Comitato Tappa, composto da un gruppo meraviglioso sta lavorando bene con la consapevolezza che l’unione crea la forza". "L’arrivo della corsa rosa - ha precisato Gregori - è la conclusione di una parabola nata molti anni fa da Carraro ma che segue una traiettoria iniziata con il mitico Toni Bevilacqua e proseguita da tanti altri campioni della città. Un mosaico complesso dove tutti hanno contribuito affinché il 30 maggio il Giro giungesse in città. Un’occasione unica che rimarrà nella storia della corsa".



"Tutto è nato nel 2013 quando Carraro ha iniziato un autentico martellamento dopo che era stato stabilito un traguardo volante in città - ha ricordato dal canto suo Allocchio - . Doveva essere una partenza e, invece, ci sarà un arrivo ed è stata una scelta azzeccata". "Sarà una tappa tra le più lunghe dell'edizione 2019 - ha concluso - e l’ultima adatta ai velocisti prima del gran finale che coinvolgerà il Veneto". "E’ un evento storico a tutti gli effetti - ha sottolineato Martinello - che attira grande attenzione. Il Veneto è l’anima del ciclismo e il Giro ha contribuito a scrivere la nostra storia. L’arrivo a Santa Maria di Sala potrebbe riservare però qualche grande sorpresa". A concludere la serie di interventi Cappellotto che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per il grande attaccamento nei confronti del ciclismo e del Giro.

La serata è stata conclusa dalla consegna dei riconoscimenti a Faustino Coppi da parte della pittrice Luciana Zabarella e dello storico Renato Stefani e dall'interprestazione del brano "Blu" da parte della cantante Carol Magagna dedicata alla compianta campionessa salese, Chiara Pierobon.

Francesco Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA