Fed Cup, il Belgio trionfa 4-0 contro l'Italia: vinto anche il doppio

Il Belgio vince 4-0 il confronto di Fed Cup con l'Italia che si è giocato sulla terra rossa del campo centrale di Valletta Cambiaso a Genova. Dopo i successi nei singolari di Mertens, contro Paolini ed Errani, e quello della Van Uytvanck contro la Errani, la formazione capitana da Ivo Van Aken ha vinto anche il doppio disputato al posto del quarto singolare in programma tra Paolini e Van Uytvank. La coppia Mertens-Flipkens ha sconfitto in 60 minuti di gioco le azzurre Chiesa-Paolini 6-1 6-4. L'Italia, capace in passato di vincere il torneo per ben 4 volte, ma retrocessa lo scorso anno è in fase di ricostruzione; in seguito a questa sconfitta non riesce a qualificarsi per il World Group e ora dovrà attendere la riforma della Fed Cup che dovrebbe allargarsi a 16 squadre permettendo così alle azzurre di rientrare nel gruppo delle migliori nonostante la pesante sconfitta contro le più quotate belghe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA