L'Italia è sotto 1-0 contro la Svizzera nella sfida di Fed Cup, valida per il primo turno del World Group II, in corso sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena di Biel. Nel primo singolare Belinda Bencic ha infatti battuto per 6-2, 7-5 Sara Errani, al rientro dopo la squalifica per doping, in poco più di un'ora e un quarto di partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA