Federer, esordio con vittoria alla Hopman Cup

Roger Federer non tradisce le attese del pubblico australiano cominciando con una vittoria la sua partecipazione alla 30esima edizione della Hopman Cup 2018, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'Itf, in programma dal 30 dicembre al 6 gennaio sul veloce indoor della Perth Arena. Il fuoriclasse elvetico numero 2 del mondo, che nel suo ultimo allenamento aveva un seguito di oltre mille tifosi, ha battuto 6-4, 6-3 il giapponese Yuichi Sugita in un'ora e 7 minuti di gioco. In doppio 'King' Federer farà coppia con la giovane connazionale Belinda Bencic, in ripresa dopo un 2017 segnato dall'infortunio e dall'operazione al polso sinistro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA