Federer ha deciso: sarà a Madrid il suo ritorno sulla terra rossa

Dopo aver scelto di saltare la stagione sul rosso negli ultimi due anni, Roger Federer ha deciso di cambiare la sua programmazione e ripresentarsi al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 6 al 12 maggio prossimi. Sarà dunque nella capitale spagnola dove la sua ultima apparizione risale al 2015 il teatro dell'atteso ritorno. L'elvetico, 20 titoli Slam in bacheca, ha vinto tre volte il torneo madrileno, nel 2006, quando si giocava però ancora sul veloce indoor, 2009 e 2012. «Federer è uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, non è un segreto. Siamo felici perché il suo ritorno a Madrid è un regalo per il torneo, ma soprattutto i fan», spiega Feliciano López, direttore del Mutua Madrid Open.

