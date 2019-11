Federer-Zverev, oltre 42mila spettatori in Messico: il colpo d'occhio è pazzesco

Uno spettacolo nello spettacolo: 'The Greatest Match', la sfida d'esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev, ha registrato il record assoluto di spettatori per una singola partita di tennis. Alla Plaza de Toros di Città del Messico, infatti, sono accorsi ben 42.517 appassionati.



Il colpo d'occhio dell'impianto gremito è impressionante e sembra aver perfino rubato la scena ai due atleti in campo. Alla fine ha vinto Federer, in tre set (3-6, 6-4, 6-2), ma il vero protagonista della sfida è stato il pubblico messicano, accorso in massa per un evento assolutamente imperdibile. José Antonio Fernandez, uno degli organizzatori, qualche giorno fa aveva affermato: «Ci sono voluti quattro anni per fare questo evento a Città del Messico». Una lunghissima attesa, che potrebbe aver influito sulla voglia, da parte degli spettatori, di assistere ad un vero e proprio spettacolo.L'affluenza per l'attesissimo match tra Federer e Zverev ha nettamente superato il precedente record assoluto, risalente al 2010: allora, il match d'esibizione tra Serena Williams e Kim Clijsters fece registrare un totale di 35.681 spettatori allo stadio King Baudouin (l'ex Heysel) di Bruxelles.

