Pellegrini senza limiti: bronzo nei 100 dorso in Coppa del Mondo

di Gigi Bignotti

Sul podio a Tokyo: Federica Pellegrini ci arriva (a un anno dai Giochi che saranno la sua quinta Olimpiade). La Divina del nuoto ci arriva nei 100 dorso in Coppa del Mondo.



La 30enne Federica (festeggerà i 31 fra 3 giorni) dopo il quarto oro mondiale nei 200 sl a Gwangju (Corea) tocca terza in finale in un ottimo 1’00”13 (a soli 10 centesimi dal suo personale che rappresenta il 3. crono italiano "all time") dietro l’ex iridata e specialista australiana, Emily Seebohm, autrice di 59”44 e all’ungherese Katinka Hosszu, reduce dal successo nei 400 misti con il record della rassegna in 4’32”30.



Federica domani sarà impegnata nei 100 sl prima di rientrare in Italia, festeggiare, appunto lunedì, per poi godersi le meritatissime vacanze d’oro.



In batteria ​Federica era stata addirittura seconda in 1’00”19 precedendo la specialista australiana Emily Seebohm.



MARTINENGHI - Il 20enne lombardo Nicolò Martinenghi è invece secondo nei 50 rana in 26”88: sfiora il personale di giugno al Settecolli di 3 centesimi e cede la vittoria di 10 centesimi al bielorusso Ilya Shimanovich



RITIRO VOLLMER - Dana Vollmer, 31 anni come Federica, 7 medaglie olimpiche e oro a Londra, ha chiuso la carriera nei suoi 100 sl con un 32° posto in 59”94. Dana debuttò a 16 anni ad Atene e a Londra fu la prima donna sotto i 56”. A Rio conquistò il bronzo. Dopo il secondo figlio avuto nel luglio 2017, la Vollmer aveva ripreso a novembre 2018 obiettivo Tokyo, ma i guai alla spalla l’anno bloccata fino a maggio.

