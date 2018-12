Mondiali di nuoto, Federica Pellegrini conquista il bronzo: è la sua cinquantesima medaglia

Federica Pellegrini vince la cinquantesima medaglia della sua carriera. I Mondiali di nuoto in vasca corta si concludono per l'Italia con il bronzo della 4x100 mista donne: azzurre quarte in acqua dopo un grande recupero di Federica Pellegrini nella frazione a stile libero e poi salite di un posto per la squalifica dell'Australia. Per la Pellegrini quella di oggi è la 50/a medaglia internazionale della carriera. Le altre azzurre sul podio, dietro a Usa (oro) e Cina (argento) sono Margherita Panziera, Martina Carraro ed Elena Di Liddo. Il tempo di oggi, 3'51«38, è anche il nuovo record italiano.



