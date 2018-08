La nuova sfida della "divina": Federica Pellegrini in vasca a 30 anni

È caduta e risalita mille volte, ha scritto pagine indelebili nella storia del nuoto e dello sport italiano, vincendo titoli e stabilendo record: i primi 30 anni di Federica Pellegrini sono uno show fatto di acqua, oro, social, gossip e tanti riflettori: perché la campionessa della vasca azzurra, nata a Mirano (Ve) il 5 agosto 1988, è una di quelle che il segno ha saputo lasciarlo dentro e fuori le corsie. La piscina, amata e odiata: quella di Glasgow per gli Europei al via domani farà da sfondo anche a questo compleanno importante nella nuova vita da velocista (100 sl). Dalle prime bracciate a Mestre - un quarto di secolo fa - a successi e emozioni inimmaginabili, ma anche periodi bui nei quali è arrivata anche a non sopportare più l'acqua, quell'elemento che pure l'accompagna da quando è nata. E che l'ha resa unica. A 30 anni la Divina di vite ne ha già vissute tante, non solo sportive: ma lei è così, capace di tutto, sorprendere, incantare, deludere sempre però da numero Uno.



