Festosi, dopo il combattimento chiede la mano della fidanzata sul ring

Curiosa conclusione di match per l'ex campione d'Italia dei pesi leggeri Davide Festosi, napoletano residente a Padova dov'è titolare di una pizzeria. Dopo aver battuto il serbo Milan Savic in un incontro del sottoclou della riunione pugilistica romana in cui De Carolis e Cocco si contenderanno il Tricolore dei supermedi, Festosi ha chiamato sul ring la fidanzata Kimberly. Quando lei è salita sul quadrato, con scarpe e borsa di color rosso, lui si è inginocchiato e, tirando fuori un anello, le ha chiesto di sposarlo. La ragazza, emozionata, ha risposto di sì, fra gli applausi del pubblico. «Oggi ho vinto due volte», ha poi commentato il 26enne Festosi.

