VICENZA - A 48 ore dalla grande partenza della 101/a edizione del Giro d'Italia da Gerusalemme, c'è già un forfait eccellente: Filippo "Pippo" Pozzato è dovuto tornare in Italia, perchè il padre è in gravissime condizioni. L'esperto corridore della Willier-Triestina Selle Italia aveva raggiunto Israele con il resto della squadra e già era stato sottoposto ai controlli medici pre-gara, quando ha ricevuto la chiamata dei propri cari che lo hanno informato che la situazione stava precipitando. Pozzato è così tornato a casa, a Vicenza. Nella corsa rosa verrà sostituito da Alex Turrin, 25 anni,di Feltre e alla seconda stagione da professionista. Per lui si tratta di un esordio assoluto al Giro d'Italia.



