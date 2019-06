Sassari vince gara 4 contro Venezia: 95-88. La finale scudetto torna in parità

di Marino Petrelli

Sassari rialza la testa e vince 95-88 gara 4 riportando la serie scudetto in parità. La partita è già indirizzata nel primo quarto, poi nel terzo periodo la Dinamo consolida il vantaggio. Venezia prova a rientrare con l'ultimo parziale da 14-23 e fino al meno tre al 37esimo, ma la rimonta non si concretizza. Sei uomini in doppia cifra per Sassari (Thomas 19, Cooley 18 e 9 rimbalzi), 41 per cento da tre punti e 35 falli subiti con 32 liberi segnati (contro 12): in partita equilibrata è una voce fa la differenza. Per la Reyer, Bene Haynes 22 punti e Daye con 16. Tra 48 ore gara 5 al Taliercio.



Si comincia con McGee al posto di Carter in quintetto per Sassari. Reyer senza novità. Partita un pò contratta in avvio, 4-4, poi Thoma prova il primo allungo con la tripla del 9-4 al quarto. Mazzola e Watt gravati di falli, Sassari fa 15-8 e chiude il primo quarto 23-16. Venezia appena 1/8 da tre. Gli ospiti soffrono la difesa allungata dei padroni di casa e alcune ingenue palle perse lanciano la Dinamo 31-20, poi 40- 25 al 16esimo. Venezia sistema finalmente le percentuali da tre e nel finale di tempo riduce 51-41. Cooley 11 punti. Haynes tiene a galla Venezia con 13 punti.



Negli spogliatoi, De Raffaele striglia i suoi giocatori e la Reyer rientra con altro piglio. Daye, complice anche un fallo tecnico fischiato alla panchina di Sassari, riapre la partita: 56-53 al 24esimo. Thomas e Pierre rianimano Sassari: 69-61, poi Smith mette la tripla del 75-61. Al 30esimo è 79-65. Venezia è carica di falli, 4 per Daye, Mazzola e Bramos, ma cerca di rientrare: 83-71 al 32esimo. Sardi col fiato corto nel finale e qualche palla persa che rilancia i veneti: 86-80 al 37esimo. Finale in volata. Haynes regala l'89-86 a 48 secondi dalla fine. McGee trova i liberi decisivi per il 95-88 finale che regala a Sassari il pareggio nella serie. Ora gara 5 a Venezia.

