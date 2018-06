Nba, LeBron travolto in gara-4: Golden State è ancora campione, a Durant il titolo di Mvp

Golden State trionfa ancora e si aggiudica nella notte il secondo titolo Nba consecutivo, il terzo nelle ultime quattro stagioni, dominando in finale i Cleveland Cavaliers, che subiscono il “cappotto” perdendo sul parquet di casa anche gara 4. I Golden State Warriors si impongono 108-85 grazie ai 37 punti di Stephen Curry, che lascia comunque lo scettro di Mvp delle Finals a Kevin Durant, capace di siglare una tripla doppia da 20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.



Durant, dunque, è il migliore delle Finals per il secondo anno consecutivo, fondamentale anche nel 108-85 con cui i Warriors hanno asfaltato LeBron e compagni nella quarta gara della serie. Alla fine dell'incontro, KD, quasi sorpreso ha ricevuto il premio e ha ringraziato i suoi compagni per «lavoro di squadra e il supporto costante». Il giocatore ha comunque giocato una fantastica serie finale, con una media di 28,75 punti, il 52% di tiri dal campo, il 41% di triple, 10,75 rimbalzi, 7,5 assist e 2,25 blocchi per partita. Nonostante i numeri, il premio sarebbe potuto anche andare al suo compagno di squadra Stephen Curry, che ha condotto l'offensiva di Golden State nell'ultima partita con 37 punti e sette triple.«Ogni stagione è un viaggio diverso, è incredibile, penso che arrivare in questa squadra mi abbia reso una persona migliore e un giocatore di basket migliore», ha detto Durant dopo aver ricevuto il premio (assegnato dagli addetti ai lavori per 7 volti a 4 su Curry). «Sono molto contento di aver vinto due campionati di fila e ho l'aspettativa di vincere ancora», ha aggiunto Durant, che è arrivato al Golden State all'inizio della scorsa stagione, quando i Warriors avevano perso la finale del 2016 contro Cleveland. Il giocatore che ha saltato diverse partite nella serie regolare a causa di un infortunio alla costola, aveva completato la stagione con 68 partite giocate e una media di 26.4 punti segnati, 6.8 rimbalzi e 5.4 assist.

