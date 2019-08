Franco Columbu morto a 78 anni: l'ex campione di culturismo è annegato in Sardegna

Franco Columbu è morto annegato oggi nella sua Sardegna. Columbu è stato personaggio notissimo negli anni 70 e 80. Fu infatti culturista, attore, powerlifter, sollevatore e strongman italiano, vincitore del titolo di Mister Olympia nel 1976 e nel 1981. Columbu, originario di Ollolai (Nuoro), aveva 78 anni. La sua storia somiglia a un romanzo. Columbu partì da Ollolai, paese di circa duemila abitanti, per la Germania, per fare il manovale. Dopo un lungo e difficile percorso, si trasferì a Los Angeles dove ha sempre vissuto.



Columbu è morto nel primo pomeriggio dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna.

Arnold Schwarzenegger, Columbu era in vacanza in Sardegna. La tragedia è avvenuta intorno alle 14. Columbu è stato subito soccorso e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Olbia, dove però è morto appena giunto al Pronto Soccorso. Inutili le manovre di rianimazione del personale del 118, sia a terra che a bordo dell'elicottero, per l'ex culturista non c'è stato niente da fare. Tra i film più famosi a cui ha partecipato, Conan il Barbaro e Terminator.

