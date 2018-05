Sette atlete del Nordest al memorial Hufschmidt

Sette atlete - 4 del Veneto, una del Friuli-Venezia Giulia, una dell'Alto Adige e una del Trentino - rappresenteranno l'Italia al memorial Gerd Hufschmidt 2018, in programma a Gotha, in Turingia (Germania), da venerdì 11 a domenica 13 maggio. La competizione femminile a tappe è dedicata al ricordo del vice presidente della Federciclismo della Germania e grande amico del ciclismo italiano. Insieme alle sette atlete del NordEst, guidate dal tecnico Claudio Turato, ci saranno altri tre accompagnatori.



L'iniziativa, che punta a valorizzare il settore giovanile femminile, è stata possibile grazie agli ottimi rapporti di collaborazione esistenti tra la Federazione Ciclistica della Germania, quella Italiana ed i dirigenti dei Comitati del NordEst d'Italia. Gerd Hufschmidt era stato anche vice presidente del Comitato Olimpico tedesco e Console d'Italia in Germania.

A rappresentare l'Italia ci saranno Alice Papo (Jam's Bike Buja - Friuli-Venezia Giulia); Sara Dalla Valle (Team Wilier Breganze - Veneto); Lara Crestanello (Ciclismo Insieme - Veneto); Angela Oro (Libertas Scorzé - Veneto); Maria Pia Chiatto (Top Girls - Fassa Bortolo - Veneto); Elisa Tonelli (Team Femminile Trentino); Denise Pellegrini (Alto Adige/Sv. Südtirol).



A guidare la squadra quindi l'esperto tecnico Claudio Turato (Veneto) affiancato da Michelangelo Cauz (Veneto) meccanico, Mario Mariotto (Veneto) logistica e Annalisa Benatti (Trentino), assistente.

