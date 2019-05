Gara1 finale scudetto: il Famila insegue per 37' e vince nel finale con classe

di Vittorino Bernardi

SCHIO 69

RAGUSA 64



SCHIO - Buona la prima della finale scudetto per Il Famila che in gara1 supera di 5 punti Ragusa in 40 minuti intensi, vissuti a ricorrere per 36 minuti e cogliere una vittoria strappa nel finale. Battaglia doveva essere e così è stato. Venerdì (20.45) al PalaRomare è in calendario da vincere per affrontare gara3 il 7 e l’eventuale 4 il 9 maggio per vincere lo scudetto o alla peggio conquistare la “bella” di domenica 12 maggio al Palaromare. I quintetti di partenza: Dotto, Crippa, Quigley, Lavender e Gruda per Schio; Romeo, Consolini, Harmon, Hamby e Kuster per Ragusa. Il primo canestri è di Kuster 34’ dopo un attacco sbagliato Famila. È partita tosta, fisica: il Famila trova il vantaggio 8-6 al 4’ con Lavender. Ragusa punge, con Cinili da tre infila il 10-15 all’8’. È intensa la pressione difensiva di Ragusa con Schio a sbagliare in attacco e subire il 13-22 al 9’ per il time out di Vincent. Lavender con una tripla chiude il primo parziale a -6 (16-22). Sono cecchine le siciliane al tiro, colpiscono a ripetizione per il18-29 al 13’. Schio soffre il gioco veloce delle Siciliane che attaccano con precisione chirurgica per il 34-43 al 18’. Partita complicata per le arancioni che non riescono ad arginare gli attacchi di Ragusa che al riposo conduce di 9: 34-43. Partita complicata per Schio, Ragusa ha entusiasmo, non commette errori per il 38-45 al 24’. Il pubblico di casa incita le arancioni che al 26’ con Dotto recuperano 43-45. Lavender accorcia 44-45 e Dotto firma il sorpasso 46-45. Kuster da tre e Hamby dalla lunetta (1+1) portano Ragusa sul 46-50. È lotta su ogni pallone per il vantaggio Ragusa 50-56 al 30’. Ultimo quarto al calore bianco. Quigley con due triple firma il 58-60 al 35’ con Gruda a impattare 60-60 nella successiva azione. Ancora lei, Quigely colpisce da tre 65-62 al 37’ per infilare da due a 1’10” il pallone del 67-62. Nell’ultimo minuto i nervi delle giocatrici sono a fior di pelle. Schio vince con Ragusa a gettare una partita che non dimenticherà mai. A chiudere 1+1 è Quigley per il +5 finale. Un Famila di carattere vede più vicino il decimo scudetto, quello della stella d’oro. Venerdì gara2 (20.45), ancora al PalaRomare.



FAMILA SCHIO: Filippi ne, Fassina, Masciadri ne, Crippa 8, Gruda 12, Battisodo 5, Andrè 2, Dotto 6, Lavender 15, Quigley 21. All.: Pierre Vincent.

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo 7, Consolini 2, Cinili 14, Formica 2, Rimi ne, Stroscio ne, Harmon 13, Gianolla 4, Soli ne, Hamby 8, Kuster 14. All.: Giovanni Recupido.

ARBITRI: Salustri di Roma, D’Amato di Roma e Valleriani di Frosinone.

NOTE. Tiri liberi, da due e da tre: Famila 4/4, 22/49, 7/16; Passalacqua 5/6, 22/47, 5/12. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 11/25, Passalacqua 8/25. Palle perse/recuperate: Famila 12/6, Passalacqua 12/12. Nessuna uscita per falli. Parziali: 16-22, 34-43 (18-21), 50-56 (16-13), 69-64 (19-8). Spettatori 2 mila.







© RIPRODUZIONE RISERVATA