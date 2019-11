Gina Schumacher regina a Verona: la figlia di Michael trionfa allo show della Fieracavalli

Gina Schumacher grande protagonista a Fieracavalli. A Verona, Elementa Masters Premiere ha visto concludersi la gara di reining non pro e la figlia del campione di formula 1 si conferma campionessa nella categoria in sella a Shine N Whiz, con il punteggio di 223, dopo essersi già piazzata nella giornata precedente alla testa della categoria riservata ai Quarter Horse.



Leggi anche > Flavio Briatore boccia Mick Schumacher: «Non è al livello di papà Michael»​







Seconda l'austriaca Anna Lisec, su This Wimps So Fly, con un 222. La gara riservata agli atleti non professionisti ha visto in arena 107 concorrenti. Gina Schumacher, 22 anni, pluridecorata amazzone tedesca, prenderà parte anche al Freestyle di domani sera, una gara-spettacolo dove gli atleti competono 'in costumè e a tempo di musica.



Oltre alla figlia di Michael, con una coreografia a tema Ferrari, si esibiranno Gennaro Lendi, che ha affiancato Sylvester Stallone come Horse Master sul set di «Rambo, Last Blood» e la campionessa belga «da un Milione di Dollari» Cira Baeck, nei panni di Wonder Woma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA