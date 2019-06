Tifoso fa cadere dalla bici Lopez. Lui si rialza e lo prende a schiaffi /Guarda il video

MONTE AVENA ( BELLUNO) - Imprevisto davvero poco piacevole al Giro d'Italia sul Monte Avena, nel Bellunese. Un tifoso a bordostrada ha fatto cadere Miguel Angel Lopez, a pochi km dalla fine della 20/a tappa, ma il colombiano si è poi alzato da terra e lo ha letteralmente preso a schiaffi. Infine è ripartito, prendendo la bici di un compagno di squadra dell'Astana.



LE SCUSE DI LOPEZ

«Mi dispiace per quello che è successo, quella era adrenalina pura. Però, ci vuole maggiore rispetto per i corridori. Ero al Giro d'Italia con altri obiettivi, spero di difendere anche domani la maglia bianca, che ho già conquistato l'anno scorso a Roma». Così Miguel Angel Lopez ha commentato la propria caduta provocata da uno spettatore a bordostrada. Il colombiano ha poi reagito, prendendolo a schiaffi. La giuria ha invece penalizzato Primoz Roglic, che - suo malgrado - è stato spinto da un'altra persona a bordostrada, mentre pedalava in salita.



Pugni al tifoso che lo ha fatto cadere: Miguel Angel Lopez perde la testa sull'ultima salita del Giro d'Italia 😡👊💥#EurosportCICLISMO | #Giro | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/unhAYqAThq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 1 giugno 2019

PELLO BILBAO VINCE LA TAPPA

Lo spagnolo Pello Bilbao ha vinto la 20/a e penultima tappa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, da Feltre (Belluno) a Croce d'Aune-Monte Avena (Belluno), lunga 194 chilometri. Bilbao si è imposto con il tempo di 5h46'02'', precedendo il connazionale Mikel Landa, secondo. Terzo Giulio Ciccone, che vince la maglia azzurra di miglior scalatore, quarto l'ecuadoriano e maglia rosa Richard Carapaz, quinto Vincenzo Nibali. Al sesto posto l'estone Tanel Kanget, settimo lo spagnolo Mikel Nieve, ottavo il francese Valetin Madouas, nono il polacco Rafal Majka e decimo Domenico Pozzovivo. I primi 10 sono arrivati sul traguardo tutti con lo stesso tempo.



CARAPAZ RESISTE SU MONTE AVENA E IPOTECA GIRO D'ITALIA

