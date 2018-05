Giro d'Italia, Dennis vince la crono a Rovereto: Yates sempre in rosa

di Francesca Monzone

L’australiano Rohan Dennis della BMC con il tempo di 40’00” ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia, la cronometro di 34 chilometri da Trento a Rovereto. La maglia rosa Simon Yates, partito da sfavorito in questa prova, è riuscito a contenere il ritardo arrivando sul traguardo con un ritardo di 1’37”. Secondo posto per il tedesco Tony Martin della Katusha Alpecin che con 14” secondi in più era rimasto in testa per quasi tutta la tappa. Terzo Tom Dumoulin che con il tempo di 40’22” ha guadagnato secondi importanti sulla maglia rosa Yates e ora in classifica ha 56” dal britannico. Buoni i risultati degli italiani con Domenico Pozzovivo della Bahrein Merida che con 2’20” ha fatto meglio del francese Pinot che è alle sue spalle in classifica e mantiene saldo il suo terzo posto. Ottimo il tempo di Fabio Aru della UAE Fly Emirates che con 40’37” è stato il migliore degli azzurri arrivando al traguardo di Rovereto con il sesto miglior tempo è appena due secondi dietro Froome. Ottavo posto per Diego Ulissi.



Quinto miglior tempo per Froome della Sky che ha perso 35” da Dennis e ora nella generale è quarto a 3’50” da Yates. Il britannico quasi certamente non vincerà questo Giro d’Italia ma può sperare di salire su un gradino del podio.



A questo punto tutto si giocherà sulle tappe di montagna che inizieranno giovedì con un importante arrivo in salita a Pratonevoso e poi si proseguirà con due tapponi molto difficili, dove errori e crisi sono sempre in agguato e Dumoulin con Pozzovivo e Froome lottano ancora per prendersi il posto migliore. Venerdì ci sarà la cima Coppi sul Colle delle Finestre e sabato la battaglia decisiva fino a Cervinia.Domani invece i corridori affronteranno una tappa mossa: 155 chilometri da Riva del Garda a Iseo nella zona del Franciacorta. Ci sarà un GPM di terza categoria a Londrino e due traguardi volanti. I corridori affronteranno anche un circuito finale di 23,9 chilometri.



Dennis: “ Contavo di vincere una tappa in questo Giro, pensavo di farlo in Israele con la cronometro di Gerusalemme, ma così non è stato anche se il giorno dopo sono riuscito a vestire la maglia rosa. La vittoria è arrivata oggi e sono contentissimo e così ho potuto ringraziare i miei compagni di squadra”.



Froome: “ Ho messo tutto sulla strada oggi e sono contento di quello che ho fatto. Dennis ha corso in un modo incredibile meritava questa vittoria.



Sono lontano da Yates nella classifica generale, lui è stato molto forte fino ad adesso. Ogni giorno mi sento meglio vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”.



Yates: “Sono molto felice perché mi aspettavo di perdere di più e pensavo di perdere anche la maglia rosa. Nel finale ero stanchissimo ma sono veramente felice”.



Su questa distanza è la mia miglior cronometro fatta fino ad oggi. Voglio portare la maglia fino a roma ora sono molto fiducioso e spero di non avere problemi nei prossimi giorni. Mi sono sentito sempre bene ho corso con il mio ritmo sono veramente soddisfatto di quello che ho fatto.



Aru” non sono stati giorni facili vivo giorno per giorno non ho visto neanche i tempi. Sono sei mesi che preparo il Giro e non mi sento nella posizione di commentare quello che ho fatto. Voglio arrivare a Roma nel migliore dei modi affrontando un giorno alla volta



Dumoulin: “ ho dato tutto ma Dennis è andatomeglio di me. Tengo alta la mia testa e lotterò fino a Roma”.





RISULTATO FINALE

1 - Rohan Dennis (BMC Racing Team) - 34,2 km in 40’00”, media 51,3 km/h

2 - Tony Martin (Team Katusha Alpecin) a 14"

3 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 22"

4 - Jos Van Emden (Team Lotto NL - Jumbo) a 27"

5 - Chris Froome (Team Sky) a 35"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 56"

3 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) a 3'11"

4 - Chris Froome (Team Sky) a 3'50"

5 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 4'19"





