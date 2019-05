Il Giro d'Italia perde i pezzi: forfait di Bernal, clavicola rotta in allenamento

Dopo Alejandro Valverde, il 102° Giro d'Italia perde un altro protagonista: non sarò infatti al via sabato prossimo da Bologna il colombiano Egan Bernal, capitano della Ineos (ex Team Sky), nonché tra i principali favoriti della corsa rosa. È stato il team stesso sul proprio account ufficiale Instagram a ufficializzare il forfait: il 22enne colombiano è scivolato in allenamento e si è rotto la clavicola. Bernal domani sarà operato ad Andorra. Lo scalatore era tornato da pochi giorni dopo un lungo ritiro in quota nella sua Colombia.



Unfortunately we can confirm that @Eganbernal has suffered a broken collarbone in a training accident ahead of the Giro d'Italia. More details to follow pic.twitter.com/tvsTu5K0cs — Team INEOS (@TeamINEOS) 4 maggio 2019

