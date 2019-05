Il Giro d'Italia oggi sfiora Roma da Castelnuovo di Porto a Frascati: tutte le chiusure e le deviazioni

di Fulvio Ventura

Deviazioni al traffico, divieti di parcheggio e chiusure anticipate delle scuole: i comuni del nordest romano interessati al passaggio del Giro d'Italia si sono preparati.



La quarta tappa della corsa, la Orbetello-Frascati di oggi, interesserà diverse località tra la tarda mattinata e metà pomeriggio da Castelnuovo di Porto a Tivoli, passando per Mentana, Guidonia Montecelio e Zagarolo. A Castelnuovo di Porto, dove il mercato settimanale è stato annullato, il giro interessa via Campagnanese, via Flaminia (dall'intersezione con via Campagnanese all'intersezione con via Roma), via Roma, (dall'intersezione con via Flaminia), via Colonna e la via Montefiore sino alla Rotatoria Tiberina. A Mentana, dove oltre il transito della corsa tra le 13 e le 16 è prevista anche la sosta della carovana pubblicitaria in via Tre Novembre, il sindaco ha anticipato l'uscita delle scuole alle ore 12.



A Guidonia Montecelio, il comune più interessato dalla gara, chiusure e disagi al traffico su via Formello, via della Pietrara, via Casal Bianco Sp 28b, viale Roma e via Tiburtina Valeria in direzione Tivoli. I ciclisti dovrebbero passare tra le 14 e le 17.30. Tivoli, invece, è solo lambita dal giro. I corridori dal bivio per Guidonia percorreranno la Tiburtina fino al bivio per Villanova e passando sul nuovo ponte arriveranno sulla Maremmana Inferiore senza interessare lo svincolo di Pontelucano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA