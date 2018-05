Giro d'Italia: Chaves vince sull'Etna, Yates è la nuova maglia rosa

Doppio successo per la Mitchelton Schott con Esteban Chaves che conquista la tappa sull’Etna e Simon Yates che con il secondo posto fa sua la maglia rosa di leader della corsa.Terzo posto per Pinot della Groupama FDJ con un ritardo di 26” seguito da Bennet della Lotto NL Lotto e Pozzovivo della Bahrein Merida. Stravolta la classifica generale con il britannico che ha un vantaggio di 16” su Dumoulin della Sunweb e 26” sul compagno di squadra Chaves. Quarto Pozzovivo con 43” seguito da Pinot a 45. Froome della Sky ora è ottavo con un gap di 1’10” mentre Fabio Aru della UAE Fly Emirates è decimo a 1’12”.



Soddisfazione per la nuova maglia rosa Yates che subito dopo il traguardo ha manifestato la sua soddisfazione: «Avevo gambe troppo buone per non attaccare e nel finale ho attaccato e sul traguardo ha vinto Chaves che dopo essere stato in fuga tutta la giornata meritava di vincere oggi». Il vincitore della tappa Chaves ha voluto dedicare la sua vittoria all’amica scomparsa Diana, sua fisioterapista quando era in Colombia è morta in una gara amatoriale: «È stata una bella giornata siamo stati in fuga tutto il giorno. Sapevamo che dovevamo essere nel gruppo di fuga e così abbiamo fatto. Alla fine è arrivata questa vittoria di tappa e la conquista della maglia rosa è per noi la giornata più bella del mondo. Voglio dedicare questa vittoria alla mia amica che non c’è più e sono convinto che sia stata lei ad avermi spinto nella salita finale».

