Giuseppe Ottaviani inarrestabile, a 103 anni trionfa ancora nel salto in lungo: «L'atletica è gioia»

Continua a vincere ed è solo un dettaglio che sia l'unico a partecipare nella categoria M100. Resta eccezionale la prova di sport e di vita di Giuseppe Ottaviani, che a 103 anni compiuti ha preso parte ai Campionati Europei Master di Atletica a Jesolo (Venezia). Medaglia d'oro nel salto in lungo, la sua specialità, dove è rientrato nelle gare dopo un infortunio. Al termine c'è stata l'ovazione del pubblico, che poi l'ha travolto con le richieste di selfie.



Per la cronaca, Ottaviani ha inanellato dapprima tre nulli, poi il quarto salto è stato quello buono, 0.64 centimetri, corretto con un centimetro in più, 0.65, nel sesto e ultimo tentativo. «L'atletica è gioia» è il motto di 'Peppè, marchigiano di Sant'Ippolito, classe 1916. «Sono contento per essere ancora qui - ha commentato Ottaviani - in mezzo agli amici. Lo sport è vita, fa bene alla salute e si può praticare a tutte le età». In gioventù non era uno sportivo. Ha cominciato con l'agonismo dopo i 70 anni, per fuggire alla noia della pensione. Già nel 2014 era salito alla ribalta, ai Mondiali master indoor di Budapest, conquistando 10 medaglie d'oro. «Ogni giorno va vissuto in pieno, con la curiosità che spinge ad andare avanti», ha concluso Giuseppe.a

















