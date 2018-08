Glasgow, a Trentin la individuale su strada, argento a Van der Poel

L'azzurro Matteo Trentin ha vinto la gara individuale su strada uomini degli Europei di Glasgow. Argento all'olandese Van der Poel, bronzo al belga Van Aert. Del gruppetto dei cinque fuggitivi che si sono giocati il titolo allo sprint faceva parte anche l'altro azzurro Davide Cimolai, che ha tirato la volata al compagno e si è piazzato quinto. Per l'Italia è doppietta, visto che nei giorni scorsi Marta Bastianelli aveva vinto la prova delle donne.



«È incredibile, dopo tutto quello che ho passato...Ma come nazionale ci siamo comportati in maniera perfetta. Voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini, niente mi era andato dritto in questi 8 mesi. Non voglio dimenticare nessuno, è una grandissima giornata». Così il neocampione d'Europa di ciclismo su strada Matteo Trentin dopo la gara vinta in Scozia. «Ci eravamo parlati con Cimolai, doveva attaccare per portare i migliori allo scoperto - dice ancoras l'azzurro -. La caduta nel finale ci ha semplificato le cose. È stata una Italia spettacolare». Così il c.t. Cassani: «I ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto una gara magnifica e mi hanno emozionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA