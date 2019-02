Golf, al Marco Simone presentate le squadre nazionali

Il golf azzurro è pronto per un'altra stagione di grandi soddisfazioni. In occasione del raduno tecnico e nell'ambito della prima tappa stagionale della «Road to Rome 2022», la conferenza stampa di presentazione delle squadre Nazionali Fig - ospitata dal Marco Simone Golf & Country Club, futura casa della Ryder Cup 2022 - ha visto la partecipazione per la prima volta degli atleti delle squadre nazionali e dello staff tecnico al completo. Alla presenza di Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, e Alessandro Rogato, direttore tecnico delle squadre Nazionali Fig, i giovani azzurri hanno raccontato le proprie esperienze sul campo e gli obiettivi futuri. Lorenzo Scalise ha ripercorso il suo passaggio da amateur a professionista, mentre per il settore dilettantistico sono intervenuti i giovani Gregorio De Leo, Kevin Latchayya, Caterina Don e Charlotte Cattaneo, sottolineando il supporto costante della Fig che affianca i ragazzi nel loro percorso di crescita. Edoardo Biagi, in qualità di coordinatore dell'attività paralimpica, ha affrontato il tema dell'inclusione sociale, portando la personale testimonianza di golfista con disabilità. «Nel Progetto Ryder Cup 2022 la crescita dei talenti e il continuo ricambio generazionale dei giovani golfisti sono due aspetti fondamentali. Mi complimento con Alessandro Rogato, con i tecnici e con gli atleti che nel 2018 hanno stabilito il nuovo record di vittorie stagionali. La FIG punta a coinvolgere sempre di più i giovani.



