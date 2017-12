Golf, alle Bahamas buon rientro di Woods 8/o con Molinari

di Redazione Sport

Positivo rientro di Tiger Woods, ottavo con 69 (-3) colpi insieme a Francesco Molinari, nell'Hero World Challenge, evento del PGA Tour giunto alla 19¦ edizione, organizzato dallo stesso Woods attraverso la sua Fondazione e riservato a 18 selezionati campioni tra i quali otto tra i primi dieci del world ranking. Sul percorso dell'Albany Golf Course (par 72), nel distretto di New Providence alle Isole Bahamas, è al vertice con 66 (-6) colpi l'inglese Tommy Fleetwood, numero uno dell'European Tour 2017, con il minimo margine su Rickie Fowler e su Matt Kuchar (67, -5). Al quarto posto con 68 (-4) Dustin Johnson, leader del world ranking, Jordan Spieth, numero due mondiale, l'inglese Justin Rose e Kevin Chappell. Insieme a Woods e a Molinari anche Justin Thomas e Charley Hoffman, subito dietro lo svedese Henrik Stenson, 12ø con 70 (-2), e un pò in ritardo, peraltro recuperabile, il giapponese Hideki Matsuyama, campione uscente, 14ø con 71 (-1). Diciotto buche disputate dopo 301 giorni dal suo ultimo giro in una competizione non sono certo sufficienti per dare un giudizio, tuttavia la prova di Tiger Woods è stata positiva e giudicata con favore dagli addetti ai lavori. Si è fatto apprezzare dal tee, pur con qualche sbavatura, e sul green (28 putt), mentre ha accusato incertezze sul gioco attorno al green. «Penso di aver fatto buone cose - ha detto - ed è stato bello poter concludere con uno score e un gioco competitivi». Ha realizzato due birdie e un bogey in uscita e tre birdie e un bogey nel rientro. Di rilievo alcuni colpi di ottima fattura al green e due lunghi putt imbucati per il birdie. Francesco Molinari ha trovato un bogey in partenza, ma apparso molto concentrato e preciso ha recuperato alla settima buca, poi ha dato corpo al punteggio con tre birdie consecutivi dalla 13¦ alla 15¦. Giornata di grazia per Tommy Fleetwood autore di sei birdie, senza bogey. Il montepremi è di 3.500.000 dollari

