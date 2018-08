Golf, morto il guerriero Lyle: la terza leucemia l'ha sconfitto

Il mondo del golf è in lutto per la morte del 36enne australiano Jarrod Lyle, vincitore in carriera di due tornei del Nationwide Tour, stroncato da una forma di leucemia contro la quale combatteva ormai da diversi anni. Lyle era stato colpito tre volte dalla malattia, la prima volta quando aveva 17 anni. Lascia la moglie Briony e due figlie di sei e due anni.



Le sue condizioni erano recentemente peggiorate e, dopo essere stato ricoverato in ospedale, poche settimane fa aveva deciso di sospendere ogni cura. In tanti tra i big del golf hanno espresso cordoglio per la sua prematura scomparsa. Tra questi anche Francesco Molinari, che su twitter ha definito la notizia «incredibilmente triste: sono momenti difficili per tutti noi del tour che abbiamo perso una persona così speciale, ma non posso immaginare quello che hanno passato lui e la sua famiglia», scrive il campione torinese. E Rory McIlroy ha twittato: «Il coraggio che ha dimostrato durante la sua battaglia è fonte d’ispirazione per tutti noi: Jarrod col suo esempio ha reso il mondo un posto migliore».

