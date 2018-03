Golf, straordinario Woods al Valspar Championship

La leggenda del golf è tornata. Straordinario Tiger Woods nel Valspar Championship. A metà gara l'ex numero uno al mondo è al 2/o posto della classifica distante solamente due colpi dalla vetta occupata sempre dal canadese Corey Conners (-6 sul totale). Come ai vecchi tempi. Brillante, geniale e su di morale. Erano anni che sul green non si assisteva a uno spettacolo simile da parte dello statunitense. Che occupa il secondo gradino più alto del podio insieme all'inglese Paul Casey e ai connazionali Brandt Snedeker, Ryan Palmer e Kelly Kraft (tutti a -4). Quattro birdie e un solo bogey per il californiano, entusiasta. A 36 buche dal termine del torneo, in Florida, la «Tigre» sogna un successo che manca dal 2013, anno dell'ultimo trionfo nel WGC-Bridgestone Invitational. Da allora tutto è cambiato. Gli infortuni, le operazioni alla schiena, gli scandali fuori dal green che hanno rischiato di costare la carriera al più forte giocatore di tutti i tempi. Che ha saputo rialzarsi e reagire. Adesso dunque è ufficiale: Woods è davvero tornato. E a poche settimane dal Masters di Augusta (5-8 aprile in Georgia, negli Stati Uniti) questa è la notizia più bella. All'Innisbrook Resort (Copperhead Course, par 71) di Palm Harbor colpi di scena a non finire. Con il campione olimpico Justin Rose (-3) al 7/o posto e lo spagnolo Sergio Garcia 30/o. Niente da fare per Jordan Spieth. Attualmente al 4/o posto della classifica mondiale, l'americano non è riuscito a superare il taglio ed è stato quindi eliminato. E adesso il gran finale. Un week-end che può passare alla storia per il grande ritorno di Woods.

