Gran Piemonte, volata perfetta di Colbrelli. Sabato sarà la volta del Lombardia

di Francesca Monzone

Volata lunghissima per Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida), che sul traguardo di Stupinigi, conquista di potenza l’edizione numero 102 del Gran Piemonte, seconda prova del Trittico d’Autunno. Florian Senechal (Quick Step Floors) si piazza al secondo posto davanti a Davide Ballerini (Androni-Sidermec). Una giornata caratterizzata dalla pioggia lungo i 191 chilometri di gara, con tante cadute a causa dell’asfalto bagnato e a terra sono finite anche le moto staffetta dell’organizzazione. Un tracciato piatto dove una fuga a quattro è partita poco dopo il via, ma ripresa poi dal gruppo pilotato da Astana e Bahrein Merida, che preparavano la strategia per il finale. A 25 chilometri dal traguardo, dal gruppo allungato e spezzato dalle cadute, Grivko (Astana) ha sferrato un attacco in solitaria, ma anche lui è stato ripreso dai corridori che aumentavano il ritmo. Il finale si è giocato con il plotone compatto e a 350 metri dal traguardo Combrelli, che predilige l’asfalto bagnato, ha lanciato la sua volata lunghissima, lasciandosi alle spalle tutti gli avversari, che non hanno avuto le gambe giuste per riprenderlo. Così Senechal e Ballerini si sono dovuti arrendere, accontentandosi del secondo e terzo posto. Per Combrelli oggi è stata la giornata perfetta, perché ha conquistato la vittoria nella sua ultima corsa di stagione.

“La squadra ha lavorato bene - ha commentato Combrelli - A 350 metri sono partito lunghissimo e così ho conquistato la mia vittoria. Oggi per me si chiude questa stagione e sono contento di averla chiusa con una vittoria. Sono cresciuto molto in questi anni e ora vorrei trovare una vittoria nelle classiche”.

Il prossimo appuntamento con il Trittico d’autunno sarà sabato con il Giro di Lombardia, dove i favoriti saranno Valverde con Bardet e Pinot. Presente anche Nibali che cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

