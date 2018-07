Berrettini trionfa a Gstaad, sconfitto in finale Bautista in due set: primo titolo Atp

Centro al primo tentativo. A 22 anni e tre mesi Matteo Berrettini ha conquistato il suo primo titolo nel circuito maggiore superando in finale l'esperto spagnolo Roberto Bautista Agut, 29 anni, numero 17 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding. Il tennista romano si è imposto in due set: 7-6 (9) 6-4. E ha vinto senza cedere un set e mai il turno di battuta nelle cinque sfide giocate in tutto il torneo. «Incredibile - ha detto - credo di aver giocato questa settimana il miglior tennis della mia carriera». Una finale perfetta quella giocata da Berrettini, che ha collezionato 17 ace e non ha concesso neppure una palla-break al suo avversario. Molto equilibrato il primo set deciso dal tie-break: anche qui il punteggio ha seguito il servizio fino al 5 pari, quando Matteo ha commesso un errore che poteva costargli caro. Sul set point Bautista Agut ha però commesso un doppio fallo e Berrettini con due ace di fila si è procurato il primo set point vanificato da un diritto in rete. E' andata meglio sul secondo, che gli ha permesso di chiudere 11-9. Nel secondo set Bautista Agut ha salvato tre palle break in un game durato ben 22 punti e ne ha annullata ancora un'altra nel sesto gioco. Decisivo il decimo game, quando l'azzurro ha strappato la battuta al suo avversario chiudendo la sfida al primo match point..



Per il secondo anno consecutivo un italiano vince il torneo di Gstaad: Matteo Berrettini batte Bautista Agut 76 64 e conquista il suo primo titolo #ATP! #tennis pic.twitter.com/O4UK8G8Y5V — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 29 luglio 2018

Matteo è il 32esimo finalista Atp italiano dell'era open, il più giovane dai tempi di Filippo Volandri, che ad Umago 2003 non aveva ancora 22 anni. Più precoci di Berrettini nel vincere un titolo Atp sono stati Claudio Pistolesi, che aveva 20 anni quando nel 1987 vinse a Bari, Canè a segno a Bordeaux a 21 anni e Adriano Panatta, che quando si impose a Senigallia nel 1971 aveva anche lui 21 anni. Da domani Matteo salirà al numero 54 della classifica mondiale, suo best ranking.

