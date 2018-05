Ibi18, anche il Centrale omaggia il nuovo Ct Roberto Mancini

di Alessandro Di Liegro

In prima fila per assistere al match del giorno: Fabio Fognini contro Rafael Nadal. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italia a di calcio Roberto Mancini si è goduto una mattinata di ottimo tennis, seduto sugli spalti del Centrale del Foro Italico. Nel bel mezzo del match Mancini è stato inquadrato dalle telecamere del centrale e il suo volto sul maxischermo ha scatenato l'applauso del pubblico. Il ct a quel punto si è alzato per ringraziare e ricambiare il saluto. Camicia bianca e occhiali da sole, l'ex allenatore di Zenit e Internazionale ha esultato per i punti vincenti di Fabio Fognini, seguendo con attenzione tutti i momenti dell'incontro.

