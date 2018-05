​Ibi18, Shapovalov: «Mi godo la vita da tennista professionista»

di Valerio Cassetta

Si gode il momento positivo Denis Shapovalov. Il19enne canadese n.29 nel ranking mondiale non ha avuto problemi contro l’esperto Tomas Berdych, 32enne della Repubblica Ceca e numero 17 in classifica. Arrivato in conferenza stampa dopo il successo per 6-1, 6-3, 7-6, Shapovalov non ha nascosto la sua soddisfazione:



Next Gen. «Se è utile giocarlo? Sì, sicuramente. Vedremo come andrà la stagione. E’ un bel torneo da giocare alla fine dell'anno. Non c'è pressione. È solo un evento in più. Quindi, è stato molto divertente l'anno scorso. Voglio assolutamente andare a giocarlo».



Da Madrid a Roma. «Non ero stanco. Non sono riuscito a prendermi il mio primo set. La terra qui è diversa. Non ho avuto la possibilità di allenarmi d in campo, quindi non ho potuto migliorare i miei tempi. Comunque ho continuato a combattere e a gareggiare. E sono davvero felice di essere riuscito a girare la partita. Mi sono detto: “Sì, guarda, ho avuto una settimana fantastica la scorsa settimana”. Ho provato a giocare come volevo, trovando quella sicurezza che ho in me stesso. Ho fatto un buon lavoro, restando positivo e continuando a combattere. Sono davvero felice di aver vinto».



Maestro. «Se il mio allenatore ha origini italiane? Adriano, sì, è italo-canadese. Non è stato lui ad insegnarmi il rovescio, è stata mia madre. Tutte le tecniche me le ha trasmesse lei che mi ha inviato dall’età di 13 anni. Ho viaggiato con Adriano per tre o quattro anni, parliamo molto».



Baby campione. «L’anno scorso avevo 18 anni. Tutti i miei amici erano all’università o finendo le superiori. Mi sembrava di iniziare già una carriera con giocatori professionisti e tutti molto più grandi di me, quindi non era così facile adattarsi. Ovviamente ho avuto un paio di buoni amici canadesi: ho passato molto tempo con Vasek. Poi mi sono reso conto che questo è il mio lavoro, questo è quello che ho scelto di fare e con quella mentalità ho iniziato a godermelo e mi piace davvero».

