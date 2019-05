Ibi19, subito Fognini-Tsonga. Il francese: «Non sarà facile, ma sarà un bel match»

di Valerio Cassetta

«Non sarà facile, ma sarà un bel match». Jo-Wilfried Tsonga, ospite d’eccezione allo stadio Pietrangeli per il sorteggio del tabellone degli Internazionali di tennis, commenta così l’accoppiamento con Fabio Fognini, reduce dalla strepitosa vittoria a Montecarlo. Dalla stessa parte del tabellone anche il greco Stefanos Tsitsipas, Roger Federer, Dominic Thiem e Rafael Nadal.



INSIDIE

Al primo turno interessante confronto tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta ed il canadese Denis Shapovalov, così come il match tra il belga David Goffin e Stan Wawrinka. Sfida ostica per Marco Cecchinato che se la vedrà contro l’australiano Alex De Minaur. Il Palermitano al terzo turno potrebbe trovare Novak Djokovic. Il romano Matteo Berrettini, invece, reduce da due finali consecutive, continuerà la sua avventura con il francese Lucas Pouille. Il caso di successo il secondo turno sarebbe tutt’altro che facile contro il tedesco Alexander Zverev, finalista della passata edizione. Andreas Seppi affronterà lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, Lorenzo Sonego sfiderà il russo Karen Khachanov, mentre il 17enne Jannik Sinner, omaggiato con la wild card liberata da Seppi, inizierà con lo statunitense Steve Johnson.Il croato Borna Coric sfiderà Felix Auger-Aliassime, mentre è interessante il match tutto francese tra Richard Gasquet e Jeremy Chardy. Sfortunato Andrea Basso, vincitore delle pre-qualificazioni, che pesca subito il numero 9 del seeding, il croato Marin Cilic. Insomma, il grande tennis del Foro Italico è pronto ad entrare nel vivo.



CALENDARIO

Domenica 12: primo turno maschile

Lunedì 13: primo turno maschile e femminile

Martedì 14: primo e secondo turno maschile e femminile

Mercoledì 15: secondo turno maschile e femminile

Giovedì 16: ottavi di finale maschili e femminili

Venerdì 17: quarti di finale maschili e femminili

Sabato 18: semi femminili (dalle 12), semi maschili (alle 16 e alle 20)

Domenica 19: finale femminile (ore 13), finale maschile (ore 16)



