Il Famila a Ragusa cede in gara3 di finale: scudetto rinviato a giovedì?

di Vittorino Bernardi

RAGUSA 67

SCHIO 62



RAGUSA - Gara3 di finale scudetto amara per il Famila sconfitto di 5 punti. Lo scudetto della stella d’oro per il team di Schio deve attendere almeno fino a gara4 di giovedì, alle 20.30 sempre al PalaMinardi con diretta Sportitalia. Il Passalacqua ha vinto e si è rimesso in corsa dopo i ko 69-64 e 65-47 nelle gara1 e 2 a Schio del 1. e 3 maggio. Le siciliane con le spalle al muro hanno graffiato in gara3, fatto male alle scledensi che se dovessero cedere anche giovedì, gara5 di domenica al PalaRomare si profila all’arma bianca. È stata battaglia dalla prima palla a due. Il Famila parte con Dotto, Crippa, Quigley, Gruda e Lavender che apre con risposta di Harmon al 1’. È partita aggressiva, con attacchi precisi: 6-6 di Quigley al 3’. Ragusa non sbaglia al tiro al 5’ conduce 8-5. Crippa osa e impatta dai 6.75. Giocano in velocità le squadre, Hamby è straordinaria in attacco per Ragusa, così Fassina per il 17-14 all’8’. Al 9’ Romeo colpisce da tre e Gruda da due per il 23-20 del 10’. Ritmo elevato anche nel secondo quarto, Schio passa con un 4-0. È corsa sul punto, 29-28. Il Famila litiga due volte con il ferro, non così il Passalacqua che allunga 33-28 al 15’. Dimostrano grande carica agonistica le siciliane con Hamby a realizzare il 38-32 al 19’. Kuster dalla lunetta fissa il 40-34 del riposo lungo. Terzo quarto, apre Dotto e Gruda non sbaglia il 44-40 al 24’. Partita equilibrata, 47-45 con Quigley da tre. Ritmo elevato, agonismo esasperato per la posta in palio. Ragusa al 30’ conduce 51-49. Ultimo quarto, Quigley impatta e Gruda firma il sorpasso, con repliche di Cinili da tre e Quigley per il 54-55 al 33’. Crippa da tre infila il 56-58 al 36’. Ragusa con Gianolla da tre e Harmon da due allunga 61-58 al 37’. Ultimi minuti di gioco bollenti, segna Quigley e Lavender per il 61-62. Romeo da tre castiga Schio per il 64-62. Ultimo minuto concitato, Ragusa è più lucido e vince. Giovedì si replica sullo stesso parquet.



PASSALACQUA RAGUSA: Romeo 13, Consolini, Cinili 5, Formica, Stroscio ne, Harmon 12, Gianolla 5, Soli, Hamby 18, Kuster 14, Rimi ne, Buongiorno ne. All.: Giovanni Recupido.

FAMILA SCHIO: Filippi, Fassina 2, Masciadri, Crippa 6, Gruda 14, Battisodo, Andrè 4, Dotto 5, Lavender 14, Quigley 17. All.: Pierre Vincent.

ARBITRI: Ferretti di Nereto, Catani di Pescara, Patti di Montesilvano.

NOTE. Tiri liberi, da due e da tre: Passalacqua 7/10, 21/40, 6/14; Famila 1/2, 26/47, 3/8. Rimbalzi attacco/difesa: Passalacqua 5/16, Famila 9/22. Palle perse/recuperate: Passalacqua 9/10, Famila 17/13. Uscita per falli Quigley. Parziali: 23-20, 40-34 (17-14), 51-49 (11-15), 67-62 (16-13). Spettatori 1.800.



