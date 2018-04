Maratona Roma, la carica dei 14mila runner. Raggi: «Lo sport unisce»

next

Il sindaco di Roma Virginia Raggi, da via dei Fori Imperiali, ha aperto questa mattina la XXIV edizione della Acea Maratona di Roma, ancora in corso. «È una emozione vedere gli atleti che stanno gareggiando con tanto entusiasmo, tante famiglie, turisti e cittadini che corrono insieme in questa bellissima giornata di sole. Ancora una volta lo sport unisce», ha detto la Raggi.



Sono oltre 14.000 i runner, provenienti da 131 nazioni, iscritti alla corsa per le strade della capitale, dove è tangibile anche la presenza corposa delle forze dell'ordine a tutela dell'evento e della città.«Il percorso della Maratona di Roma è il più bello del mondo, tra opere e monumenti che hanno scritto la storia - ha scritto su twitter il presidente della Regione Nicola Zingaretti -. Ma questo evento non è solo uno splendido momento di sport e condivisione: rappresenta un volano per lo sviluppo economico e turistico della nostra città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA