Il velocista Molano fermato al Giro d’Italia, valori anomali nel sangue

di Francesca Monzone

Il colombiano Juan Sebastian Molano è il primo corridore fermato al Giro d’Italia. Il velocista dell’UAE Emirates, questa mattina non ha preso il via da Orbetello, per anomalia nei controlli medici. La notizia è stata diffusa dalla stessa squadra attraverso un comunicato stampa.

Il team si è limitato a sottolineare che il fermo, è stato fatto in seguito a valori fisiologici apparentemente anomali e che per questioni di privacy, non verranno diffuse altre notizie. La UAE Emirates, ha precisato che l’atleta è stato sospeso per tutelare la sua salute e che per questo verrà sottoposto ad ulteriori controlli.

Molano, 24 anni e 10 vittorie da professionista era uno degli uomini fondamentali per Gaviria perché era il corridore che lo guidava nelle volate. In carriera ha corso fino a dicembre nella colombiana Manzana-Postobon per poi passare nel team dell’UAE.

