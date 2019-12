Imoco mostruosa: rimonta, vince 3-2 e vola in finale del Mondiale per club

L'Imoco Conegliano batte 3 a 2 (23-21 al tie break) il Vakifbank di Istanbul e vola in finale (domani domenica 8) del Mondiale per Club in corso in Cina. E' stata una partita pazzesca, di quelle che verranno ricordate a lungo: le Pantere, dopo aver annullato nove match point, ed essere risalite da 10-14 nel set decisivo che finiva a 15, l'hanno spuntata in un finale da brivido. Mostruosa prestazione di Egonu che ha firmato 39 punti.

In finale l'Imoco troverà la vincente tra Novara e le turche dell'Eczacbasy in programma nel pomeriggio di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA