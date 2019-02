Impresa Famila: sbanca il Taliercio e aggancia Venezia in testa alla classifica

di Vittorino Bernardi

VENEZIA 74

SCHIO 81



VENEZIA - Il match clou della sedicesima giornata tra l’Umana, prima della classe, e il Famila secondo con 2 punti di ritardo ma con una partita in più ha premiato la squadra ospite che ha agganciato le veneziane, anzi superate per il vantaggio nei confronti diretti. Schio con il +7 finale ha ribaltato il -5 (67-62) accsusato all’andata. Vittoria meritata per il Famila. Ad aprire è Gruda per Schio con risposta dell’ex Schio Bestagno. Al 3’ l’altra ex Anderson con una tripla firma il vantaggio Umana: 5-4. Partita bella, con azioni in velocità. Il Famila aggressivo piazza un 7-0 con Lavender e Dotto da tre. Schio evidenzia carattere, domina ai rimbalzi e ruba un paio di palloni per il 9-21 all’8’ con canestri di qualità tecnica di Dotto e Lavender. L’Umana replica con un 6-0 per il 15-21 del 10’. Avvio di secondo quarto da paura per il Famila che al 12’ con la tripla di Kaceric subisce il sorpasso 23-21 con Gulich al 13’ per un parziale di 14-0. Gruda da due e Quigley da tre spingono il Famila sul +3 (23-26). Gara al calor bianco con il pallone a bruciare nelle mani delle giocatrici. Quigley e Dotto realizzano il 35-39 al 19’. Al riposo Venezia rincorre 39-41. Steimberga con un 2+1 al 22’ firma il sorpasso Umana del 42-41, sarà l’ultimo. È spettacolo in campo con le squadre a realizzare canestri di qualità tecnica per il 49-49 con Anderson. Gara proibita ai deboli di cuore: al 29‘ Masciadri infila una tripla per il 53-57. Battisodo 1+0 dalla lunetta chiude sul 56-60 il terzo quarto. Ultima decina, c’è tensione in campo, Schio spinge con Andrè da due e Battisodo allunga 56-67 al 33’. Venezia aggredisce, partita tosta. Il Famila dimostra carattere con Andrè allunga 64-76 al 37’. Schio vince con merito di 7 e ribalta il -5 dell’andata. Mercoledì per la dodicesima giornata di Eurolega il Famila ospiterà al PalaRomare (20.30) la formazione polacca del Ccc Polkowice, da vincere per rincorrere il sesto posto nel girone e quindi i play off di EuroCup. Domenica la squadra arancione riposerà, avrebbe dovuto ospitare la Dike Napoli che si è ritirata la scorsa settimana.



UMANA VENEZIA: Anderson 14, Bestagno 8, Carangelo 7, Gorini 5, Kacerik 3, Crudo ne, De Pretto 11, Steimberga 14, Gulich 6, Madera ne, Macchi 6. All.: Andrea Liberalotto.

FAMILA SCHIO: Filippi, Fassina, Masciadri 3, Crippa 2, Gruda 25, Battisodo 4 , Andrè 8, Dotto 12, Lavender 12, Micovic ne, Quigley 15.. All.: Pierre Vincent.

ARBITRI: Yang Yao di Vigasio, Longobucco di Ciapino e Puccini di Genova.

NOTE. Tiri liberi, da due e da tre: Umana 20/23, 21/42, 4/21; Famila 8/12, 29/46 5/12. Rimbalzi attacco/difesa: Umana 8/21, Famila 6/31. Palle perse/recuperate: Umana 7/8, Famila 14/13. Tecnico Liberalotto 37’. Uscita per falli Crippa. Parziali: 15-21, 39-41 (24-17), 56-60 (17-19), 74-81 (18-21).

© RIPRODUZIONE RISERVATA