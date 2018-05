Giro: grave incidente, muore un motociclista. Variato percorso quinta tappa

Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della Agrigento-Santa Ninfa (Trapani). L'incidente si è verificato in prossimità del chilometro 0 della corsa rosa, ad Agrigento, dove è subito arrivato un elicottero.



Prima dell'avvio della quinta tappa, si è verificato uno scontro sulla statale 640 'Strada degli Scrittori', ad Agrigento. Dalle prime informazioni un automobilista, dopo avere forzato uno sbarramento disposto dagli organizzatori, nonostante il presidio delle squadre Anas, è entrato in un tratto chiuso al traffico per via della manifestazione sportiva, investendo un motociclista del servizio d'ordine.



Trasportato tramite elisoccorso, l'uomo è deceduto in ospedale. L'automobilista, un italiano di circa sessant'anni, spiega sempre l'Anas, è stato fermato. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.

