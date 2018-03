Indian Wells, Pliskova e Osaka in semifinale

di Redazione Sport

Naomi Osaka vola in semifinale al torneo Wta di Indian Wells (cemento, montepremi 8.648.508 dollari). La giapponese, numero 44 del mondo, supera a sorpresa la ceca Karolina Pliskova, numero 5 del ranking Wta e del seeeding, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 18 minuti. Osaka affronterà in semifinale la romena Simona Halep, numero 1 del mondo e prima testa di serie.

