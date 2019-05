Internazionali, i quarti di finale trasmessi in chiaro da SuperTennis e Tv8

di Paolo Travisi

Ha inizio il lungo week-end degli Internazionali di tennis. Domenica 19 maggio la finale sancirà il nuovo vincitore, che lo scorso anno è stato Rafael Nadal. Intanto da oggi, si parte con i quarti di finale, tutti i tre big players del ranking ATP sono ancora in gioco. Eccoli in ordine di classifica mondiale: Djokovic, Nadal, Federer. Per le campionesse tra i piani alti del WTA, ci sono Osaka, Bertens, Pliskova.



Ma la novità che riguarda i quarti di finale è soprattutto televisiva e riguarda le emittenti che seguono in diretta gli Internazionali sin dal primo giorno, SuperTennis e TV8, oltre che Sky. Il canale tv della Federazione Italiana Tennis, da oggi, ha deciso di trasmettere in chiaro, ovviamente live, le due partite della sessione serale degli Internazionali. Quindi a partire dalle 19.30 il quarto di finale femminile fra Mladenovic e Sakkari, seguito dal match maschile fra Djokovic e Del Potro. Ma SuperTennis continuerà comunque a trasmettere le dirette dal Foro Italico, iniziando dall’incontro (alle 12 al Centrale) Osaka-Bertens, poi il quarto maschile fra Schwarzmann e Nishikori (GrandStand) e i due quarti femminili fra Azarenka e Pliskova (Pietrangeli) e fra Vondrousova e Konta (GrandStand).



Inoltre il canale TV8 trasmetterà, sempre in chiaro due match tra i più attesi della giornata, dalle 14.30 Nadal-Verdasco, poi Federer-Tsitsipas. Tutti i quarti maschili andranno in onda anche sui canali Sky, che trasmetterà anche in simulcast con SuperTennis Osaka-Bertens e Pliskova-Azarenka.



Per chiudere, sabato e domenica, con semifinali e finali maschili e femminili trasmesse in chiaro su SuperTennis e TV8, oltre alla diretta sui canali Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA