Internazionali: esplode il Federer-Day su Instagram. Con Sinner in allenamento e padella di fettuccine la sera a Trastevere

Il re è tornato. Roger Federer ieri ha raggiunto la capitale e se gli appassionati di tennis agli Internazionali, già fremono per il match di mercoledì, il campione svizzero ha raccontato le sue prime ore a Roma su Instagram. E sembra ormai una consuetudine per i tennisti che arrivano agli Internazionali, quella di farsi fotografare con un bel piatto di pasta. Neanche una delle stelle più brillanti del mondo tennistico ha saputo resistere, tanto che ieri ha postato sul suo profilo, un video da una noto ristorante di Trastevere, in cui imita la gestualità dei romani davanti ad una padella colma di fettuccine pomodoro e basilico. E sul commento scrive: “Quando sono a Roma, faccio come fanno i

D’altronde l’amore per la pasta per Federer è divenuto anche un business, visto che da tempo è testimonial del più importante produttore di pasta in Italia. Ma facciamo un passo indietro al pre-cena. Si perché Federer, ieri ha fatto la prima sessione di allenamento, nel pomeriggio e ha scelto il tennista, che per molti è stata la rivelazione di questa parte di Internazionali, Jannic Sinner, il 17enne italiano che domenica scorsa ha vinto il suo primo match di Main draw. E la training session è stata tenuta segreta per tutto il giorno, e si è svolta al di fuori del Foro Italico, in un circolo lungo il Tevere. E la foto che li ritrae insieme, testimonia la felicità di Sinner e la serenità di Federer. Particolare curioso, pare che i due si siano messi d’accordo sui colori dell’abbigliamento. Maglietta rossa e fascia bianca in testa per Federer, maglietta bianca e cappello rosso per l’italiano.



E poi arriviamo direttamente ad oggi, giornata in cui è stata fissata la conferenza ufficiale di Roger Federer, ma di buon mattino, intorno alle 9, l’ex-numero 1, si è presentato al Centrale per una sessione di allenamento con un altro italiano, Andreas Seppi. Ed ai suoi quasi 6 milioni di followers, Federer ha regalato la diretta Instagram dal campo in terra rossa degli Internazionali, quello che nella sua gloriosa carriera, non è mai riuscito a vincere.





