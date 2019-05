Internazionali: le Pliskova da Ronaldo, la Vekic a tutta carbonara

di Paolo Travisi

Le sorelle Pliskova allo stadio Olimpico. Belinda Bencic che sogna una pizza o un piatto di pasta, mentre Donna Vekic addenta una carbonara. Le tenniste di scena agli Internazionali al Foro Italico iniziano a scatenarsi su Instagram. Post su post per dimostrare la loro presenza sui campi di terra della capitale, ma soprattutto per sottolineare passioni che s’identificano con il buon cibo italiano e con lo sport nazionale, il calcio. Karolina Pliskova infatti, sorridente, ieri dallo stadio Olimpico per vedere Roma-Juventus, scriveva “da quando ho visto qualche settimana fa Ronaldo e Messi, posso ritirarmi dal calcio”. E la sorella, Krystina Pliskova, si fa una foto a bordo campo, sempre all’Olimpico.









Belinda Bencic invece, posta un’immagine concentrata, evidentemente durante gli allenamenti al Foro Italico e nel commento scrive “quando vedi quella pizza/pasta italiana ma non puoi averne perché ti stai allenando” ed in italiano aggiunge “Ciao Roma”. La tennista croata, Donna Vekic, in materia di carboidrati è recidiva. Ieri sera si è fatta fotografare con un bel piatto di spaghetti alla carbonara “non preoccupatevi lo digerirò in tempo per il Roland Garros” ironizza nella didascalia su Instagram. Esattamente un anno fa, sempre la Vekic alle prese con la pasta. Ma nel 2018 erano due padelle, ordinate in un noto ristorante di Trastevere. Cacio e pepe e gricia “perché in Italia una pasta non è abbastanza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA